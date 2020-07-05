4 وفيات و977 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 4 وفيات و977 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.
وتشير بيانات وزارة الصحة التي أوردتها اليوم السبت، إلى أن إجمالي الوفيات جراء فيروسكورونا بلغ 330 شخصا، وعدد الإصابات 29032 حالة.
وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة وصل إلى 10929 حالة، وهناك 84 مريضا بحالة خطيرة،32 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 17773 شخصا.
وقررت الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس الماضي إعادة فرض القيود على التجمعات، وذلك على خلفية زيادة كبيرة في الإصابات الجديدة بالفيروس سجلتها إسرائيل خلال الفترة الأخيرة.
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