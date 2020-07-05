كشف سبب إسقاط الطائرة الأوكرانية

أفادت وكالة الأنباء الكندية «سي بي سي»، بأنه «تم الحصول على ملف صوتي، يوضح أن كبار المسؤولين الإيرانيين سمحوا لطائرات الركاب بالتحليق، حتى لا يتم الكشف عن خطة الهجوم على القاعدة الأمريكية في العراق خلال الأنشطة العسكرية المكثفة، مما أدى إلى إطلاق النار على طائرة الرکاب الأوکرانية». وقالت الوكالة إن «هذا الملف الصوتي في حوزة السلطات الكندية الآن»، مضيفة أنه «بعد 24 ساعة من إرسال «سي بي سي» بريدا إلكترونيا إلى حسن رضائي فر، تسأله عن الملف الصوتي، وردت تقارير تفيد بأنه قد تم عزله من الإشراف على التحقيق في حادث رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752».



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