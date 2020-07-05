الأسدي رئيسا لجهاز الأمن العراقي

كلف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الفريق الركن عبدالغني الأسدي برئاسة جهاز الأمن الوطني بدلا عن فالح الفياض. وكان الأسدي عسكريا يحمل رتبة فريق ركن، وقائدا لقوات قيادة العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب قبل أن يحال إلى التقاعد قبل نحو عامين.



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