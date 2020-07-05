أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمام جبل راشمور العريق بالولايات المتحدة «الاستثنائية» وأدان «العنف والفوضى» اللذين تسببت بهما التظاهرات المناهضة للعنصرية، في الوقت الذي يواجه فيه انتقادات حادة لإدارته الوباء.
قائلا: «سنقول الحقيقة كما هي، ودون أن نعتذر: الولايات المتحدة هي أكثر بلد عادل واستثنائي وجد على الأرض».
مضيفا أن «الفوضى العنيفة التي رأيناها في شوارعنا ومدننا، هي نتيجة سنوات من الأدلجة القصوى والانحياز في التعليم والصحافة وغيرها من المؤسسات الثقافية».
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يهاجم التظاهرات ضد العنصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.