ترمب يهاجم التظاهرات ضد العنصرية

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمام جبل راشمور العريق بالولايات المتحدة «الاستثنائية» وأدان «العنف والفوضى» اللذين تسببت بهما التظاهرات المناهضة للعنصرية، في الوقت الذي يواجه فيه انتقادات حادة لإدارته الوباء.

قائلا: «سنقول الحقيقة كما هي، ودون أن نعتذر: الولايات المتحدة هي أكثر بلد عادل واستثنائي وجد على الأرض».

مضيفا أن «الفوضى العنيفة التي رأيناها في شوارعنا ومدننا، هي نتيجة سنوات من الأدلجة القصوى والانحياز في التعليم والصحافة وغيرها من المؤسسات الثقافية».