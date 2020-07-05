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تحقيق جديد يطال رئيس الوزراء الكندي

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أعلن المفوض الكندي لتضارب المصالح والأخلاقيات، فتح تحقيق جديد يطال رئيس الوزراء جاستن ترودو، بعد جدل على منح عقد لمنظمة خيرية لإدارة برنامج حكومي مهم.

وغرد المسؤول المستقل في البرلمان، المفوض، ماريو ديون قائلا إنه «أبلغ» رئيس الوزراء بذلك، وسيكون تحقيقه سريا مع إصدار تقرير عند إنجازه.

وأتى ذلك بعد ما أعلنت هذه الجمعية الخيرية انسحابها من إدارة البرنامج الحكومي الذي أثار انتقادات بسبب قرب هذه المنظمة غير الحكومية من جاستن ترودو.

وقال مؤسسا منظمة «ويي تشاريتي» كريج كيلبرجر ومارك كيلبرجر في بيان، إنهما اتخذا هذا القرار بسبب «الجدل» الذي أثاره اختيار منظمتهما لإدارة برنامج يهدف إلى تشجيع تطوع الطلاب في ظل جائحة كوفيد19.


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