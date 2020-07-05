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وأوضحت السلطات الصحية السويسرية أنها اعتبارا من الاثنين 6 يوليو الجاري سوف تلزم المسافرين القادمين إلى سويسرا من هذه الدول بالحجر الصحي لمدة 10 أيام.
ووفقا لبيانات نشرتها الوحدة الدولية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، فإن “البلدان الأكثر خطورة”، تتضمّن صربيا وكوسوفو.
وأوضحت السلطات السويسرية أن هذا التصنيف يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي اعتمدتها لمنع حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا بعد زيادة معدلات الإصابة الأسبوع الماضي.
وأشارت إلى أن من ضمن أسباب التصنيف هو انتقال العدوى من المسافرين القادمين من الخارج، سواء من السويسريين الذين يسافرون إلى دول وصفتها بـ”عالية الخطورة” بالإصابات، ويجلبون الفيروس معهم حال عودتهم إلى سويسرا.
وشملت القائمة الأرجنتين وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيلاروس وبوليفيا والبرازيل والرأس الأخضر وتشيلي وكولومبيا وجمهورية الدومنيكان وهندوراس والعراق وكوسوفو والكويت ومولدافيا وشمال مقدونيا وعمان وبنما وبيرو وروسيا والسعودية والسويد وصربيا وجنوب إفريقيا وجزر تركس وكايكوس والولايات المتحدة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بينها 5 دول عربية.. قائمة سويسرية بالبلدان الأكثر خطورة للإصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.