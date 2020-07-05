بينها 5 دول عربية.. قائمة سويسرية بالبلدان الأكثر خطورة للإصابة بكورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأوضحت السلطات الصحية السويسرية أنها اعتبارا من الاثنين 6 يوليو الجاري سوف تلزم المسافرين القادمين إلى سويسرا من هذه الدول بالحجر الصحي لمدة 10 أيام.

ووفقا لبيانات نشرتها الوحدة الدولية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، فإن “البلدان الأكثر خطورة”، تتضمّن صربيا وكوسوفو.

Advertisements

وأوضحت السلطات السويسرية أن هذا التصنيف يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي اعتمدتها لمنع حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا بعد زيادة معدلات الإصابة الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن من ضمن أسباب التصنيف هو انتقال العدوى من المسافرين القادمين من الخارج، سواء من السويسريين الذين يسافرون إلى دول وصفتها بـ”عالية الخطورة” بالإصابات، ويجلبون الفيروس معهم حال عودتهم إلى سويسرا.

وشملت القائمة الأرجنتين وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيلاروس وبوليفيا والبرازيل والرأس الأخضر وتشيلي وكولومبيا وجمهورية الدومنيكان وهندوراس والعراق وكوسوفو والكويت ومولدافيا وشمال مقدونيا وعمان وبنما وبيرو وروسيا والسعودية والسويد وصربيا وجنوب إفريقيا وجزر تركس وكايكوس والولايات المتحدة.