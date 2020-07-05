كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" توقف تجربة هيدروكسي كلوروكين وعقار للأيدز في علاج كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، بأنها أوقفت تجاربها لعلاج مرضى كورونا بعقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين وعقار الإيدز لوبينافير/ريتونافير، بعد أن فشلت في الحد من الوفيات.
وقالت المنظمة في بيان مشيرة إلى تجارب كبيرة تشارك فيها دول عديدة "تظهر النتائج المبدئية للتجارب أن هيدروكسي كلوروكين ولوبينافير/ريتونافير لا يسهمان بشيء يذكر في الحد من وفيات مرضى كورونا الخاضعين للعلاج في المستشفيات. سيوقف الباحثون التجارب على الفور".
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن القرار، الذي اتخذ بناء على توصية لجنة دولية، لا يسري على دراسات أخرى ترتبط باستخدامهما مع المرضى خارج المستشفيات أو كوقاية.
ويبحث جانب آخر من التجارب التي تقودها منظمة الصحة العالمية الأثر المحتمل لعقار ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسيز في علاج مرضى كورونا.
وكشف أحدث إحصاء لوكالة رويترز،اليوم السبت، بأن أكثر من 11.15 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 526088 شخصاً توفوا جراء الفيروس.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.
تصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 129476 حالة وفاة في حين بلغت الإصابات المؤكدة 2 مليون و812976 حالة.
وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 63174 حالة وفاة، ومليون و539081 حالة إصابة.
وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 667883 حالة إصابة، و9859 حالة وفاة.
وما زالت الهند تحتل المركز الرابع مسجلة 648315 حالة إصابة، و9859 حالة وفاة، تليها بريطانيا مسجلة 314603 حالة إصابة و44131 حالة وفاة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.