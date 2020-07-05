كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إثيوبيا: 156 قتيلا واعتقال 1000 شخص خلال الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الإثيوبية، اليوم السبت، عن مقتل 156 شخصا من إقليم أوروميا بينهم 11 شرطيا، فضلا عن إصابة 167 آخرين، وذلك خلال الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا في أديس أبابا بعد مقتل الفنان الإثيوبي الشهير هاتشالو هونديسا.

وقال نائب مدير الشرطة في إقليم أوروميا إن حصيلة الأحداث الأخيرة وصلت إلى 156 شخصا من إقليم أوروميا بينهم 11 شرطيا فضلاً عن إصابة 167 آخرين، واعتقال 1084 شخصا من أبناء الإقليم.

وأكد حاكم إقليم أمهرة تمسقن طرونا إن إحدى مدن الإقليم تعرضت لهجمات من مقاتلي حركة "شني" المعارضة المنشقة من حركة تحرير أورموو، مشيراً إلى أن الهجمات أسفرت عن سقوط عدد من المصابين لم يتم حصرهم بعد.

وقال إن "الحادثة هي امتداد لعملية اغتيال المطرب الأورومي هاتشالو هونديسا في أديس أبابا".

وتسلمت قومية السيداما بجنوب إثيوبيا، اليوم الخميس، الاعتراف الرسمي بتأسيس إقليمهم، بعد عملية استفتاء تمت في ديسمبر الماضي، صوّت خلالها الناخبون بنسبة 97.7% لصالح تأسيس الإقليم.

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وجرت السبت، مراسم تسلم الإقليم الجديد باسم "السيداما"، من مجلس إقليم شعوب جنوب إثيوبيا الذي انفصلت عنه.