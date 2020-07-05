كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إسرائيل: 3 وفيات و1391 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، مساء اليوم السبت، بوفاة 3 أشخاص، وإصابة 1391 آخرون بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل، منذ مساء الجمعة، وحتى مساء اليوم السبت.

وأظهرت معطيات إسرائيلية تسجيل 455 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية حتى مساء اليوم، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 28888، تماثل 17761 منهم للشفاء.

وبيّنت أن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 10798، من بينها 82 حالة خطيرة 29 منهم موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، وارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 329.