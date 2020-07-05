كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصحة الإيطالية تسجل 235 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، 235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، مقارنة بـ 223 أمس الجمعة، وبما يفوق متوسط الحالات في السبعة أيام السابقة، البالغ 175 حالة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وكانت إيطاليا سجلت أعلى معدل إصابات يومية فى الحادى والعشرين من مارس، حيث بلغ عدد الإصابات 6557 حالة. وتم تسجيل إجمالي 241 ألفاً و419 حالة منذ نهاية فبراير.

وسجلت إيطاليا 21 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 15 حالة وفاة أمس الجمعة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 34 ألفاً و854.