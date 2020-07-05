شكرا لقرائتكم خبر عن اليابانيون يختارون حاكم طوكيو وسط مخاوف من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد بتوقيت اليابان في أنحاء العاصمة اليابانية والتي أكدت 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق وهي أكبر زيادة يومية في شهرين.
ويحق لنحو 4ر11 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في سباق الحاكم، الذي يخوضه 22 مرشحًا، بمن فيهم يوريكو كويكي الحاكمة الحالية، والذين يتنافسون على المركز الأول في المدينة التي ستستضيف الأولمبياد.
وبحسب استطلاعات الرأي فإن كويكي، وزيرة الدفاع السابقة التي أصبحت أول امرأة تتولى منصب حاكم العاصمة اليابانية قبل أربع سنوات، هي المرشحة الأوفر حظا للفوز.
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