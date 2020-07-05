شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليون إصابة.. كورونا يواصل الانتشار في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل
قالت وزارة الصحة في البرازيل، أمس السبت، إنه تم تسجيل 37923 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 1091 حالة وفاة.
وطبقا للوزارة سجلت البلاد أكثر من 1.5 مليون إصابة منذ تفشي الوباء في حين بلغ إجمالي الوفيات بسبب المرض 64265 حالة.
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