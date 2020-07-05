شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب مستقبل وطن لـ خالد أبو بكر: أيدينا ممتدة ونريد حياة حزبية حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، إنه ربما يصبح التحالف الانتخابى تحالفا برلمانيا ينتقل إلى داخل البرلمان، حتى يكون هناك فى القضايا فكر مشترك، وهناك قضايا نتألف فيها، والتجربة بها هذا، ونريد أن تزيد هذه التجربة، للتدعيم والتنسيق فى كيفية إدارة الحوار، وتصحيح المفاهيم الحزبية وحريصين عليها، وهذا الأمر يحكمه الشارع.

وأضاف عبد الرازق، خلال حواره مع الإعلامى خالد أبو بكر على قناة ON ببرنامج "كل يوم": "الهدف الحفاظ على الحياة الحزبية، أملى أن نخرج بأحزاب أقوى، واقترحت فكرة الدمج، أفضل من أن يكون هناك العديد من الأحزاب كثير منها لا يوجد بصورة فى الشارع، لافتا إلى أن بعض الأحزاب كانت تتجه للاندماج ولكن القانون وقف حائلا أمام تلك المحاولات"، مؤكدا، نريد حياة حزبية حقيقية، وليست المسألة بأعداد الأحزاب، وأن حزب مستقبل وطن استمد قوته من كيانات دخلت مع بعضها وشكلت هذا الوجود بهذا الشكل، وأن العمل الضعيف البسيط لا يجدى.

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وأكد رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب لديه حسن نية شديد جدا ورغبة صادقة والأخ الأكبر حينما يتحدث يتسم هذا الحديث بالمصداقية، ويتشكك من يتشكك ونحن فى انتظار النتيجة، وأيدينا ممتدة ونفوسنا صافية فى التعامل بشكل رائع فى إعادة الحياة الحزبية المصرية، التى تعد تجربة نخرج منها وإذا نجحنا فى انتهاز الفرص المتاحة بالأداء الراقى مصر سترى مرحلة عظيمة جدا، ولكن إذا رجعنا للأمراض السياسية القديمة المعترك الشخصى لن يكون ذلك فى الصالح العام، وأنه لا يوجد لاعب بمفرده.