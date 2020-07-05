شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مستقبل وطن لخالد أبو بكر: نقف خلف قيادتنا فى القرارات الخاصة بالحدود الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن: "إن قضية الحدود الغربية وما يثار فى الشارع المصرى، وأن الحزب كونه نابعا من الشارع المصرى والاتجاهات لدينا الكثيرين من المنتمين للبدو والقبائل العربية المدركين أيضا كما ندرك نحن مدى دقة الأمر فيما يتعلق بالحدود الغربية، ومدى خطورة ما يحدث على الجانب الآخر، لذلك ربما المتتبع يندهش بكم الارتياح فى الشارع المصرى، والحزب ورجاله من بين هذا النسيج، بالقرارات التى اتخذتها القيادة السياسية بالتعامل مع هذه القضية الجميع مُدرك خطورة هذا الأمر، وأن التعامل معه لا بد أن يكون على مستوى استراتيجى، والدولة كلها تقف خلف مُصدر القرار والقيادة السياسية بلا أى شك، ومنها حزب مستقبل وطن".

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وتابع عبد الرازق، خلال حواره مع الإعلامى خالد أبو بكر، برنامج كل يوم، المذاع على قناة on: "أى قضية تمس المواطنين فى حياتهم، كلما كانت تمس أكبر قدر من المواطنين سيكون هناك وقفة شديدة جدا، إذا ما رُؤى أن الحكومة لم يكن الأداء على المستوى أو شيء من هذا القبيل، والحقيقة التجربة خلال الفترة السابقة تشير إلى أن الحكومات من أفضل الحكومات التى تؤدى، وفى النهاية لا بد أن نكون واقعيين، الثواب والخطأ واردين، وراضى عن أداء الحكومة، وفيما يتعلق بالمساس بالمواطن يكون هناك وقفة".

وأكد رئيس حزب مستقبل وطن أنه تفاجأ بكم الشباب المتواجد فى الحزب، وكم النضج الذى يتمتع به، قائلا: "ربما الجيل الأقدم كان يرى أن الشباب ذخيرة الأمة، ولكن المناصب كانت ليست كما هى الآن، وتكشف لى أن نضج الشباب نتيجة التجربة، وأزعم أن هناك أجيالا سابقة حُسبت عليها السنوات ولكن لم يكن هناك معترك، السنوات الست السابقة، وما رآه الشباب، وتجاربهم فى القطاعات المختلفة، جعلتهم ينضجون وفوجئت بشباب واعد يستطيع أن يتحمل المسئولية، ولم يفرط فى الفرصة بل اغتنمها".