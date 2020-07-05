تنسيقية شباب الأحزاب تشارك فى توزيع مستلزمات طبية بقرى الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب الإصلاح والنهضة، حملة توعية فى منطقتى عزبة سكينة، ومنطقة البكاتوشى بمحافظة الإسكندرية، بحضور ممثلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تضمنت الحملة توزيع مستلزمات طبية وكمامات على المواطنين وتوزيع دليل توعوى عن إرشادات العزل المنزلى. يأتى ذلك فى إطار نشاط مبادرة الوعى أمان التى أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مستوى المحافطات. يذكر أن ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين زاروا من قبل، بمشاركة حزب الحركة الوطنية وحزب المؤتمر، مديرية الصحة بالشرقية و التقوا الدكتورة رحاب مدير ادارة الصيدلة وقاموا بتسليم مجموعه من المستلزمات الطبية، والتي اشتملت على: 2000 كمامة طبية 1300 جوانتي لاتكس 50 بدلة تعقيم Advertisements 59 ترمومتر طبي يأتى ذلك في إطار نشاط مبادرة الوعي أمان التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم المراكز الصحية والمستشفيات، ومن المقرر أن تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقديم الدعم لأهالينا في المحافظة و للمستشفيات وتوفير احتياجاتها من المستلزمات، ومعاونة الوزارة في التواصل مع المواطنين وحالات العزل المنزلى.

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