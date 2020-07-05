شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب مستقبل وطن لـ"خالد أبو بكر": لم ننته من تشكيل التحالف الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب نظم العديد من جلسات الحوار المجتمعى، متابعا:" بدأنا ببعض الأحزاب ويشرفنا أن نلتقى بكل الأحزاب، وهذه الجلسات نوع من المصارحة وخلق جو لنقل الجميع لفكرة التوافق والتوائم بين الأحزاب مع بعضها، وليس لدينا رفاهية التطاحن والاختلاف فى هذه الفترة، سواء كورونا أو غيرها، ولابد أن يكون هناك هدوء خاصة وأننا مقبلين على تشكيل ائتلاف يتطلب الكثير من الهدوء، وعرضنا فكرة التحالف الانتخابى، وأنه يعنينا الحفاظ على الأحزاب الأخرى وقيمتها وقدرها فى الشارع، ولكن كل يدرك قدر وجوده فى الشارع".

وأوضح عبد الرازق، خلال حواره مع الإعلامى خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة ON، أنه فيما يخص تفاصيل التحالف الانتخابى والإعداد هناك ضوابط هى التى تحكم هذا الأمر من عشرات السنين، متابعا: مثلا فى البرلمان الماضى كم كنت تحصل على عدد المقاعد، وإلى حد بعيد يوجد تفاهم والمؤشرات طيبة، لأن الحوار مفتوح ومن القلب للقلب، بعضهم جاء لديه مخاوف من فكرة الأغلبية، ولكن الأمر عكس ذلك مجرد حوار، مع كثير من الأحزاب أبدو نوع من الارتياح لطريقة الحوار، والبعض وصل فى نهاية الحديث أنه لا خلاف، وكنا حريصين على ذلك منذ البداية.

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وأشار رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أنه لم يتم الانتهاء من تشكيل التحالف الانتخابى بعد، وفيما يخص بعض القامات المستقلة، سيتم دراسة انضمامه للقائمة ولكن فى حينه، ولكن الآن نبدأ فى اللاعبين الأساسيين، ما يخص عدد من المقاعد لكل حزب".