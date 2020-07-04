الراشيدية الحسيمة ورزازات وتطوان.. أربعة خطوط جوية داخلية إضافية تنطلق بداية الأسبوع

بعد أسبوع من استئناف الرحلات الداخلية، ينتظر أن تستقبل جهات أخرى، الطائرات المخصصة للرحلات الداخلية للخطوط الملكية المغربية، ابتداء من يوم الإثنين المقبل.

وقالت شركة الخطوط الملكية المغربية، يوم الأربعاء الماضي، إن الأمر يهم أربعة خطوط تربط الدار البيضاء بكل من تطوان، والحسيمة، وورزازات، بوتيرة ترددين أسبوعيا، والراشيدية بوتيرة ثلاث ترددات أسبوعيا، إضافة إلى الخط الرابط بين تطوان والحسيمة بوتيرة ترددين أسبوعيا.

وأضاف المصدر ذاته أن الشركة الوطنية سترفع وتيرة تردد الرحلات نحو ثلاث وجهات من بين الوجهات الأربعة التي استأنفت رحلاتها يوم 25 يونيو الماضي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالدار البيضاء-الداخلة والدار البيضاء-العيون، حيث ستبرمج الرحلات بوتيرة خمس ترددات عوض ثلاث ترددات أسبوعيا؛ والدار البيضاء أكادير التي ستعزز بتردد رابع أسبوعيا.

وأشار البلاغ إلى أنه، وطبقا لتوصيات السلطات العمومية والمعايير الدولية، وضعت الخطوط الملكية المغربية تدابير صحية لضمان صحة وسلامة زبنائها ومستخدميها، مؤكدة في هذا الصدد على إلزامية ارتداء الأقنعة الواقية على متن رحلاتها، وأن الحقائب اليدوية وحقائب الرضع وحقائب الحواسيب المحمولة وحدها مرخص حملها على متن الطائرة.

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وذكرت الشركة الوطنية أن مصالحها تقوم بتعقيم طائراتها وكل الفضاءات التي يمر بها زبناؤها، انطلاقا من التسجيل حتى الإركاب، كما تسهر على الالتزام بالتدابير الصحية خلال عملية الإركاب كاحترام مسافة الأمان داخل فضاءات الإركاب وعلى متن الحافلات وكذا الممرات المؤدية إلى الطائرة.

وخلص البلاغ إلى أن البرنامج المفصل للرحلات الداخلية المستأنفة للشركة سيتطور تدريجيا، حيث ستسهر على تحيينه وملائمته وفق تطور الطلب.