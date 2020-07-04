تلاعبات في عدادات شاحنات تضع رئيس مجموعة جماعات تازة في حرج

في قضية مثيرة، توجه سائقو مجموعة التعاون للجماعات القروية بإقليم تازة، أول أمس الاثنين، إلى عامل الإقليم لإخطاره بتطورات الوضع بخصوص ميدان اشتغالهم، والأمور الغامضة التي وقعت بخصوص الآليات التي يعملون عليها، في شبهة قد تتعلق بتزوير، وإبراء لذمتهم في كل ما وقع للشاحنات إبان فترة الحجر الصحي، حيث تشير أصابع الاتهام إلى رئيس مجموعة التعاون رشيد الهيسوفي.

وعبر السائقون عن تخوفهم من مواصلة العمل في الظروف الغامضة التي تعتري القضية، مشيرين إلى أنهم توقفوا عن العمل إلى حين التحقيق في الأمر، والكشف عن سر الرفع من قيمة الكيلمترات داخل عدادات الشاحنات، حيث تراوحت الزيادات بين 6000، و11000 كلم، حسب نوعية الشاحنة، مطالبين بحمايتهم من الضغوطات الممارسة عليهم من طرف الرئيس الذي شرع في الاتصال ببعضهم، بغية سحب الشكاية الموضوعة أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة تازة، والالتحاق بالعمل دون الاستفسار عما كان يجري في فترة الحجر الصحي.

وتقدم سائقون من مجموعة التعاون للجماعات القروية بتازة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئنانف بتازة، منتصف شهر يونيو المنصرم، ببلاغ ضد رئيس مجموعة التعاون رشيد الهيسوفي، يتهمونه بتغيير عدادات الشاحنات لنقل الأتربة وتفريش الطرقات بالعالم القروي، من أصلها إلى وتيرة تصاعدية تراوحت بين 6000 و11000 كلم، حسب اختلاف نوع الشاحنة، في إشارة إلى اختلال في تدبير المرفق، وتبذير للمال العام.

وأوضح السائقون أن الأمر مثير للانتباه والتساؤلات حول ما وقع، مبدين استعدادهم للإدلاء بتوضيحات في الموضوع، والحديث عن الخروقات وإثباتها أمام القضاء، وهي الشكاية التي حركت، على ما يبدو، تخوفات من بعض المسؤولين وسارعوا للاتصال بالسائقين قصد سحب الشكاية، وهو ما صرح به عدد من السائقين أمام وسائل إعلام محلية.

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وفي اتصال برشيد الهيسوفي، رئيس مجموعة التعاون للجماعات القروية بإقليم تازة، نفى أن يكون له أي علم بالواقعة، مشيرا إلى أنه لا يتوفر على أي معلومات تهم تغيير عدادات الشاحنات أو حتى الاتصالات مع السائقين بخصوص سحب الشكاية المقدمة أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتازة.

وأوضح الهيسوفي في اتصال مع “أخبار اليوم” أنه تابع ما يجري عبر المواقع فقط، مؤكدا أنه لا علم له بأي شيء، مضيفا أن الادعاءات حول تغيير عدادات الشاحنات التابعة لمجموعة التعاون لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن الملف إذا كان بين أيدي القضاء، كما يجري تداوله، فإن له كامل الثقة في القضاء ليجري تحرياته في الموضوع واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة.

وكان رشيد الهيسوفي، رئيس جماعة بني افتح بإقليم تازة، قد جرى انتخابه رئيسا لمؤسسة مجموعة الجماعات التعاون بالإقليم، مشيرا إلى أن منصبه الجديد يفرض عليه تحمل مسؤولية تسيير الشأن الإقليمي لـ 27 جماعة منضوية تحت هذه المؤسسة، وأن الهدف هو تحسين البنيات التحتية لكل الجماعات التابعة لإقليم تازة، غير أن التطورات الجديدة في القضية قد تأخذ منحى مختلفا، خاصة إذا دخلت النيابة العامة على الخط وفتحت تحقيقا في الوقائع المضمنة في بلاغ مجموعة السائقين.