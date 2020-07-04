مبلغ “الحريك” بين 1000 و2000 أورو.. اعتقال 28 شخصا ضمن شبكة مغربية للهجرة السرية بإسبانيا

اعتقلت السلطات الأمنية الإسبانية 28 مغربيا ضمن شبكة للهجرة السرية عن طريق “قوارب الموت” بعد توقيهم في العديد من المدن، وفق ما كشفته يومية “ABC” الاسبانية، الواسعة الانتشار.

وشدد المصدر ذاته على كون الشرطة الاسبانية أوقفت أفراد الشبكة المغاربة بكل من لانزاروتي، فوينتيفينتورا، غران كنارياس، تينيريفي، إلييرو، كاستيون، وكلاتايود.

وأوضح المصدر ذاته، استنادا إلى بلاغ لمديرية الأمن الاسباني، أن العملية مكنت من إحباط مغادرة 8 قوارب للهجرة السرية انطلاقا من الشواطئ المغربية في اتجاه جزر الكناري، بينهم قارب كان على مثنه 34 مهاجرا سريا.

وشدد المصدر ذاته على كون الشبكة تستلم من كل مهاجر سري مبلغ مالي تتراوح قيمته بين 1000 و2000 أورو مقابل “الحريك”، مبرزا في السياق ذاته أن المبلغ الذي جنته الشبكة من الرحلات التي كانت مبرمجة ناهز 350 ألف أورو.