المجتمع العربي: كورونا يتسارع في النقب والمثلث

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت وزارة الصحة، معطيات حول عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي، لغاية الساعة التاسعة من مساء اليوم، السبت.

وأظهرت المعطيات استمرار انتشار فيروس كورونا في مختلف البلدات، وخصوصًا في النقب من بينها؛ رهط، عرعرة النقب، حورة، كسيفة، اللقية. وترتفع الإصابات في المثلث، حيث يتسارع فيروس كورونا في باقة الغربية، كفر قرع والطيبة.

(رابطة الأطباء العرب في النقب)

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية مساء اليوم السبت، وفقًا لتقرير وزارة الصحة:

رهط: المصابون 334، المتعافون 107.

عرعرة النقب: المصابون 281، المتعافون 65.

حورة: المصابون 222، المتعافون 181.

دير الأسد: المصابون 153، المتعافون 150.

أم الفحم: المصابون 138، المتعافون 82.

باقة الغربية: المصابون 134، المتعافون 25.

الطيبة: المصابون 78، المتعافون 50.

جت المثلث: المصابون 54، المتعافون 26.

اللقية: المصابون 26، المتعافون 11.

عرعرة المثلث: المصابون 26، المتعافون 6.

جلجولية: المصابون 25، المتعافون 13.

طلعة عارة: المصابون 26، المتعافون 10.

كفر قرع: المصابون 53، المتعافون 14.

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البعنة: المصابون 42، المتعافون 33.

شفاعمرو: المصابون 24، المتعافون 7.

جسر الزرقاء: المصابون 49، المتعافون 42.

الفريديس: المصابون 16، المتعافون 15.

دبورية: المصابون 34، المتعافون 32.

الناصرة: المصابون 38، المتعافون 21.

طمرة: المصابون 35، المتعافون 22.

كفر قاسم: المصابون 121، المتعافون 19.

سخنين: المصابون 19، المتعافون 17.

كفر كنا: المصابون 18، المتعافون 15.

نحف: المصابون 24، المتعافون 11.

قلنسوة: المصابون 22، المتعافون 12.

مجد الكروم: المصابون 32، المتعافون 20.

الطيرة: المصابون 47، المتعافون 7.

كسيفة: المصابون 41، المتعافون 13.