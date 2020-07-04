شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي وسط مالي والان مع التفاصيل

السبت 4 يوليه 2020 دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرى في وسط مالي، وأودى بحياة العديد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين.

وجددت الأمانة رفضها القاطع للإرهاب والتطرف بجميع مظاهرهما، مؤكدةً وقوفها وتضامنها مع حكومة جمهورية مالي في مكافحتها الإرهاب.

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