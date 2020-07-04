- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي يعدم 3 من المهمشين بعد رفضهم الإستجابة مبادرة "أحفاد بلال" والان مع التفاصيل
السبت 4 يوليه 2020
أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، على إعدام ثلاثة من فئة المُهمشين في محافظة عمران، شمال اليمن، وجرح آخرون، وذلك بعد أيام من إطلاق زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي مبادرة سمّاها "أحفاد بلال"، بغرض حشد فئة المهمشين (ذوي البشرة السمراء) إلى جبهات القتال.
وذكرت مصادر محلية، ان ميليشيات الحوثي اقتحمت منطقة الجرفين التي يسكنها المُهمشون بمديرية قفلة عذر، شمال صنعاء، لاختطاف عدد من شباب هذه الشريحة بعد رفضهم الذهاب إلى جبهات القتال، وأطلقوا النار عليهم، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مهمشين، وجرح عدد آخر.
وأفادت أن المُهمشين من الرجال والنساء تصدوا للحملة الحوثية، وقتلوا المشرف الحوثي المدعو أبوعلي الخولاني (الذي يقود الحملة)، كما قاموا بسلب الأسلحة من بعض مرافقيه، وأسر عدد منهم.
واعتبر رئيس الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرا (المهمشين)، نعمان الحذيفي، هذه الخطوة تهدف لترهيب ولإجبار المهمشين على القتال بصفوفها بقوة السلاح، واصفا ما حدث بأنه "مجزرة مروعة".
وقال في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، "يا تقاتلوا معنا يا نقتلكم!!؟".. لافتا إلى أن هذه المجزرة تأتي بعد الدعوة التي وجهها زعيم الحوثيين بدمج من سمّاهم بأحفاد بلال.
وكانت ميليشيا الحوثي أطلقت قبل أسابيع برنامجا تحت مسمى "أحفاد بلال" بغرض حشد فئة المهمشين إلى جبهات القتال، عقب خطاب ألقاه زعيم الحوثيين يمتدح هذه الفئة، ليتضح أن ذلك مقدمة لإجبارهم على القتال في صفوف ميليشياته.
وحذر نشطاء حقوقيون المهمشين من الانجرار خلف دعوات الموت التي تطلقها الميليشيا الحوثية، والحفاظ على أبنائهم من الاستدراج الحوثي الخبيث المغلف بشعارات كاذبة
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي حوثي يعدم 3 من المهمشين بعد رفضهم الإستجابة مبادرة "أحفاد بلال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.