شاهد بالفيديو .. شهادات حية عن تجارب خطف وتعذيب العمال المصريين في ليبيا

السبت 4 يوليه 2020

عرض برنامج "مهمة خاصة" شهادات حية عن تجارب الخطف والتعذيب التي تعرض لها العمال المصريون من قبل ميليشيا الوفاق في ليبيا .



وذكر العمال أن أعمال خطف وسجن وتعذيب وتهديد طالت العديد منهم من حكومة الوفاق وذلك على خلفية موقف مصر الرافض للتدخل التركي في ليبيا والذي تدعمه الوفاق .

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وتطرق البرنامج لأسباب قيام الميليشيات الموالية للوفاق بمثل هذه الجرائم بحق العمال المصريين دون ذلك وما إذا كان ذلك بهدف الضغط على مصر في ظل الصراع الحالي .

كما عرض البرنامج شهادات لعائلات العمال الأقباط الذين ذبجهم عناصر "داعش" في ليبيا قبل أعوام، وصوّر هذه الجريمة ووزعها عبر مواقع التواصل



