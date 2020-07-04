شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في بريطانيا تتخطى 44 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

قالت الحكومة البريطانية، أمس السبت، إن عدد الوفيات جراء الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة زاد 67 حالة ليصل الإجمالي إلى 44198 حالة.

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