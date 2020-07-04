شكرا لقرائتكم خبر عن البايرن يحقق الثنائية بتتويجه بكأس ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

تُوّج بايرن ميونيخ بلقب مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة العشرين في تاريخه بفوزه على باير ليفركوزن 4-2 أمس، على الملعب الأولمبي في برلين في المباراة النهائية أمام مدرجات فارغة بسبب القيود المفروضة على استئناف اللعب بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد النادي البافاري هيمنته المحلية بإحراز الثنائية بعدما توج بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي، بانتظار تكرار ثلاثية 2013 من خلال التتويج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا التي خطا خطوة كبيرة لبلوغ ربع النهائي بفوزه على مضيفه تشلسي الإنجليزي 3-صفر "ذهاباً".

وحسم بايرن النتيجة في الشوط الأول بعدما سجل ثنائية عبر النمساوي دافيد ألابا في الدقيقة (16) وسيرج غنابري في الدقيقة (24)، قبل أن يضيف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني عند الدقيقة (59).

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وقلص باير ليفركوزن النتيجة عند الدقيقة 63 عن طريق لاعبه زفن بندر، لكن ليفاندوفسكي حسم الأمور بتسجيله الهدف هدفه الشخصي الثاني والرابع للنادي البافاري عند الدقيقة (89)، قبل أن يقلص كاي هافيرتس الفارق مجدداً من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وجدد بايرن ميونيخ فوزه على باير ليفركوزن بعدما كان تغلب عليه 4-2 في ليفركوزن في السادس من يونيو الماضي في الجولة الثلاثين من الدوري.

وعزز بايرن ميونيخ سجله القياسي في المسابقة برفع غلته إلى 20 لقبا في 24 مباراة نهائية، بفارق 14 لقباً عن أقرب ملاحقيه فيردر بريمن، فيما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند لقب واحد حققه عام 1993، علما بأنه خسر مباراتين نهائيتين سابقتين عامي 2002 و2009.