شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب «جاوة» الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر جزيرة جاوة الإندونيسية. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت نقلا عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 100 كيلومتر تحت سطح البحر. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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