شكرا لقرائتكم خبر عن معاقبة الصين تنتظر موافقة «ترامب» والان نبدء بالتفاصيل
وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية للصحفيين في وقت مبكر من اليوم السبت، إن ترامب يدرس اتخاذ إجراءين أو ثلاثة ضد الصين، وهناك احتمال كبير أن يتم الكشف عن إجراء قريبا، خلال أيام على الأرجح. ولم يحدد المسؤول ماهية الإجراءات المحتملة أو يذكر تفاصيل أخرى.
ومنح مجلس الشيوخ موافقته النهائية أمس الأول الخميس على قانون الحكم الذاتي في هونج كونج، الذي من شأنه فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين الذين يقمعون المعارضة في هونج كونج، بعد أن وقع مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون يوم الأربعاء الماضي.
ويمكن أن يوقع ترامب على مشروع القانون أو يرفض ، ولم يعط البيت الأبيض أي إشارة على أي من الحالتين سيختار.
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