شكرا لقرائتكم خبر عن 52 ألف إصابة و749 وفاة بكورونا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 52,492 إصابة مؤكدة و 749 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)،أن عدد الإصابات وصل إلى 2,784,452 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 129,393 حالة وفاة.

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