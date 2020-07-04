شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات «سد النهضة»: لا توافق بين الدول الثلاث والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية اليوم، أن كل دولة استكملت استعراض رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة، والتي أظهرت أنه حتى الآن لا يوجد توافق بين الدول الثلاث على المستويين الفني والقانوني.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق جرى على استكمال النقاشات غدا من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث كل على حدة، في إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين، وتلقي مقترحاتهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك إزاء النقاط الخلافية.
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