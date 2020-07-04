مصر: لا يوجد توافق حتى الآن على المستويين الفنى والقانونى بشأن ملء سد النهضة

قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، إن وزراء المياه من الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، استأنفوا اليوم السبت، الاجتماعات الوزارية الثلاثية بخصوص سد النهضة برعاية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى

للاتحاد الإفريقى، بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وجنوب إفريقيا وممثلى مكتب الاتحاد الإفريقى ومفوضية الاتحاد الإفريقى، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الأفريقى.

وأوضح السباعي في بيان نشره على الصفحة الرسمية لوزارة الري المصرية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن مفاوضات اليوم، شهدت استكمال كل دولة استعراض رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة، والتى أظهرت أنه حتى الآن لا يوجد توافق بين الدول الثلاث على المستويين الفنى والقانونى.

وأضاف السباعى أنه تم الاتفاق على استكمال النقاشات غدا الأحد، من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث كل على حده، فى إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين وتلقى مقترحاتهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك إزاء النقاط الخلافية.

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