منظمة الصحة تسجل زيادة يومية قياسية في إصابات «كورونا»

سجلت منظمة الصحة العالمية، اليوم (السبت)، زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس «كورونا» على مستوى العالم بلغت 212326 حالة خلال 24 ساعة.

وذكر التقرير اليومي للمنظمة أن أكبر الزيادات سُجلت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند. وتعود الزيادة اليومية القياسية السابقة إلى 28 يونيو (حزيران) حين بلغت 189077 حالة على مستوى العالم.

وظل عدد حالات الوفاة ثابتاً عند نحو 5000 حالة يومياً، كما أوردت وكالة «رويترز».

وتجاوز عدد الإصابات على مستوى العالم 11 مليون حالة، الأمر الذي يشير إلى منعطف جديد في انتشار المرض الذي قتل أكثر من نصف مليون شخص خلال سبعة اشهر.