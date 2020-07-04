صحة البصرة تصدر بيانا بشأن مقطع فيديو حول اعتداءات في مستشفى الفيحاء

اصدرت دائرة صحة البصرة، الاحد، بيانا بشأن مقطع فيديو حول اعتداءات طالت عدد من الملاكات الطبية والصحية والخدمية في طوارئ مستشفى الفيحاء التعليمي.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما نشر في مقطع فيديو حول اعتداءات طالت عدد من الملاكات الطبية والصحية والخدمية في طوارئ مستشفى الفيحاء التعليمي، نود ان نوضح ان الاعتداء جاء على طبيب الطوارئ جراء المطالبة بعدم دخول اكثر من خمسة مراجعين مع مريضهم، فيما كانت ردت فعلهم هو الاعتداء الجسدي واللفظي على الكوادر الطبية والصحية والخدمية".

واستنكرت الدائرة "تلك الاعتداءات السافرة على كوادرها وهم يواجهون حرب شرسه مع فيروس كورونا لابعاد خطر الوباء عن بصرتنا الحبيبه"، داعية "المواطنين الى الالتزام بالقواعد الوقائية التي تؤكد على ضرورة عدم تواجد اكثر من مرافق داخل المؤسسات الصحية للحفاظ على سلامة الجميع والالتزام باجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي".