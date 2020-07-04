عمليات بغداد تنفي منع سير دراجات 'التك تك' في العاصمة

نفت قيادةعمليات بغداد، الاحد، منع سير دراجات "التك تك" في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن منع سير دراجات التك تك في العاصمة بغداد، عارية عن الصحة".

واضافت انها "لم تصدر اي تعليمات لقطعاتها الأمنية حول منع هذه الدراجات من التنقل او العمل داخل بغداد".