علقت جثته اعلى عمود الكهرباء.. مصرع مواطن بصعقة في بغداد والدفاع المدني تحذر

اعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن مصرع مواطن بصعقة شمالي بغداد، علقت جثته اعلى عمود الكهرباء. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرقها تمكنت من انزال جثة مواطن لقي مصرعه بصعقة كهربائية فوق عامود كهربائي في منطقة الاعظمية الصليخ بعد ان عاد التيار وهو يحاول اصلاح عطل". وحذرت المديرية "المواطنين كافة بعدم الاقتراب والعبث بالاسلاك الكهربائية لتجنب وقوع الحوادث المميته وترك اصلاح اعطال المنظومة الكهربائية للمختصين من الفنيين فقط".

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