في محاولة للتخفي.. شرطة بابل تلقي القبض على متهم بجريمة القتل العمد

اعلنت قيادة شرطة بابل، السبت، عن القاء القبض على متهم بجريمة القتل العمد بعد محاولة للتخفي عن عيون العدالة.

وقالت القيادة في بيان تلقت السوميرة نيوز، نسخة منه ان "معلومات دقيقة توفرت لدى مركز شرطة المشروع التابع لقيادة شرطة محافظة بابل تفيد بوجود شخص متهم بجريمة القتل العمد صادر بحقه أمر قبض قضائي وفق أحكام المادة ( ٤٠٦ ) من قانون العقوبات كان يسكن سابقًا جنوبي المحافظة وأنتقل حديثاً للسكن ضمن أحد أحياء ناحية جبلة شمالي بابل في محاولة للتخفي عن عيون العدالة".

واضافت "تم أخذ الموافقات الأصولية وإلقاء القبض عليه من قبل مفارز مركز الشرطة وشعبة مكافحة إجرام المشروع وتسليمة الى جهة الطلب ليتخذ بحقه الأجراء القانوني المناسب".