اعلنت قيادة شرطة بابل، السبت، عن القاء القبض على متهم بجريمة القتل العمد بعد محاولة للتخفي عن عيون العدالة.
وقالت القيادة في بيان تلقت السوميرة نيوز، نسخة منه ان "معلومات دقيقة توفرت لدى مركز شرطة المشروع التابع لقيادة شرطة محافظة بابل تفيد بوجود شخص متهم بجريمة القتل العمد صادر بحقه أمر قبض قضائي وفق أحكام المادة ( ٤٠٦ ) من قانون العقوبات كان يسكن سابقًا جنوبي المحافظة وأنتقل حديثاً للسكن ضمن أحد أحياء ناحية جبلة شمالي بابل في محاولة للتخفي عن عيون العدالة".
كانت هذه تفاصيل خبر في محاولة للتخفي.. شرطة بابل تلقي القبض على متهم بجريمة القتل العمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.