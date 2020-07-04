مظاهرات في تونس لتصنيف "الإخوان" إرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الحزب الدستوري الحر نظم مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، احتجاجا على رفض رئاسة البرلمان إقرار جلسة للتصويت على تصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية. هيئة تونسية تحذر من التمويل الخارجي للأحزاب.. ومراقبون يشيرون للنهضة وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إن الأمن القومي التونسي في خطر . أزمة الفخفاخ.. حوار بين الرئيس و"الشغل" لإبطال مؤامرة إخوان تونس

وأضافت موسي خلال كلمتها أمام جموع من الشعب التونسي في إحدى ساحات العاصمة التونسية للدفاع عن مدنية الدولة، أن النهضة فشلت في تحقيق أي نمو في تونس وسياستها أدت لرفع نسبة البطالة.

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