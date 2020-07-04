برلماني عراقي ينتقد استخدام سفارة أمريكا منظومة دفاع جوي

انتقد نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، السبت، إطلاق سفارة الولايات المتحدة الأمريكية نيرانا بحجة تجربة استخدام منظومة دفاع جوي.



وأكد الكعبي في بيان صحفي، أن هذا التصرف "خطوة استفزازية" جديدة، تخالف كل القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية.

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ودعا الحكومة العراقية باتخاذ إجراء حازم يضمن إيقاف التحركات والأفعال التي من شأنها استفزاز مشاعر أبناء الشعب العراقي.

وأشار إلى أن إطلاق السفارة الأمريكية النيران في منطقة سكنية بقلب بغداد، يعد عملا غير مقبولا وتحديا آخر ضد البلاد يضاف لجملة استفزازاتها وتحركاتها غير الشرعية في العراق.

من ناحية أخرى، لم تعلق الحكومة العراقية رسميا على هذا التصرف الأمريكي.