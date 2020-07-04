موسكو ترفض اتهامها بانتهاك اتفاقية الأسلحة البيولوجية

الخليج 365السبت 2020/7/4 11:34 م بتوقيت أبوظبي
رفضت روسيا، السبت، اتهامات الولايات المتحدة الأمريكية لها بانتهاك اتفاقية الأسلحة البيولوجية.
وأعربت موسكو عن رفضها اتهامات واشنطن بانتهاك الاتفاقية، مؤكدة أن نشاط روسيا الطبي البيولوجي، يحمل طبيعة سلمية بحتة، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.
وكتبت وزارة الخارجية الروسية في تعليق بهذا الصدد: "أنشطة روسيا في المجال الطبي الحيوي، ذات طبيعة سلمية بحتة وتتوافق تماما مع التزامات اتفاقية الأسلحة البيولوجي".
ولفتت إلى أن "هذا ما تؤكده المعلومات التي تقدمها بلادنا سنويا ضمن تدابير بناء الثقة في إطار اتفاقية الأسلحة البيولوجية".
وشددت الخارجية الروسية على أن "مثل هذه المزاعم الأمريكية، ليست إلا محاولة دورية لإشغال المجتمع الدولي وصرف انتباهه عن أنشطة الولايات المتحدة المبهمة في هذا المجال الحساس".
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