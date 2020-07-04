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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية تؤكد عدم فعالية "هيدروكسي كلوروكين" و"لوبينافير" في علاج كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إنهاء التجارب لدواء ين، هما "هيدروكسي كلوروكين" و"لوبينافير"/"ريتونافير" لعدم فاعليتهما ضد فيروس كورونا .
وأشارت المنظمة في بيان لها، اليوم السبت، إلى أن الدواء ين "لم يحققا تخفيضا لنسبة الوفيات للمصابين بكوفيد-19 في المستشفيات، أو خفضاها قليلا".
وأضافت المنظمة، أن قرارها وقف التجارب يخص فقط علاج المصابين في المستشفيات، ولن يؤثر على دراسات أخرى، حيث يستخدم ال دواء ان لعلاج المرضى خارج المستشفيات أو للوقاية.
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