منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي وسط مالي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرى في وسط مالي، وأودى بحياة العديد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين.
وجددت الأمانة رفضها القاطع للإرهاب والتطرف بجميع مظاهرهما، مؤكدةً وقوفها وتضامنها مع حكومة جمهورية مالي في مكافحتها الإرهاب.
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