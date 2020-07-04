بيان السودان بشأن سد النهضة

أكد السودان مُجددا موقفه المُطالب بإلزامية أي اتفاق يتعلق بسد النهضة، وألا يتم ربطه باتفاقيات تقاسم حصص المياه، وضرورة التوافق على آلية شاملة لحل الخلافات حول الاتفاق.

وقالت وزارة الموارد المائية والري السودانية، في بيان اليوم السبت، إن المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، تواصلت اليوم برعاية جنوب إفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وبحضور ممثلي دول مجلس الاتحاد الإفريقي ومراقبين من جنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بالإضافة لفريق خبراء الاتحاد الإفريقي.

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وذكرت أنه جرى في جلسة التفاوض استعراض وجهات نظر الدول الثلاث بشأن القضايا الخلافية بشقيها القانوني والفني وملاحظات كل طرف على ما قدمته الدولتان الأخريان.

وأضافت: "في الجوانب الفنية، يرى السودان أن الخلافات التي تبقت محدودة ومن الممكن التوصل لاتفاق بشأنها وأن إبرام اتفاق يتطلب مزيدا من الجهد والإرادة السياسية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماعات ستتواصل غدا الأحد، عبر لقاءات ثنائية، بين كل دولة على حدة وفريق المراقبين والخبراء.