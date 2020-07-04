أكثر من 527 ألف وفاة حصيلة فيروس كورونا في العالم

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باريس: أودى فيروس كورونا المستجد بما لا يقل عن 527,241 شخصا في العالم منذ أعلنت الصين رسمياً ظهوره في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 19,00 ت غ السبت.

وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من 11,145,640 شخصا في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 5,727,400 شخص على الأقل.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

منذ آخر إحصاء الجمعة 19,00 ت غ، سجلت 4376 وفاة و180,827 إصابة جديدة. الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة هي البرازيل (1290) تليها المكسيك (654) ثم الهند (442).

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 129,584 وفاة من أصل 2,818,588 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 790,404 أشخاص.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 63174 وفاة من أصل 1,539,081 إصابة، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 44198 وفاة من أصل 284900 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34854 وفاة (241419 إصابة)، وفرنسا مع 29893 وفاة (203,367 إصابة).

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وحتى اليوم، أعلنت الصين رسمياً (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83545 إصابة (ثلاث إصابات جديدة بين الجمعة والسبت) تعافى منها 78509 أشخاص.

وأحصت أوروبا السبت حتى الساعة 19,00 ت غ، 199,050 وفاة من أصل 2,710,595 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 138,304 (2,923,905 إصابات).

وفي أميركا اللاتينية والكاريبي سجلت 124,355وفاة (2,806,243 إصابة)، وآسيا 37 ألف وفاة (1,432,118 إصابة) والشرق الأوسط 17472 وفاة (811,831 إصابة) وإفريقيا 10927 وفاة (451,075 إصابة) وأوقيانيا 133 وفاة (9882 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

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