نائب وزير التعليم يتفقد العمل في لجان سير النظام والمراقبة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تفقد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، سير العمل بلجان النظام والمراقبة واللجنة الإدارية بقطاع الإسكندرية؛ للاطمئنان على مدى الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة والتعليمات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنفس الشأن.

واطمأن نائب الوزير على إجراءات التباعد الاجتماعي الآمن بمسافات كافية وارتداء الكمامات وقفازات اليد؛ منعًا لأي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا، وحرصًا على صحة وسلامة المعلمين.

وشدد حجازي على الالتزام بالدقة في عمليات تقدير الدرجات وأعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات الطلاب؛ حرصًا على حقوق ومصلحة الطلاب.

وقام نائب الوزير، خلال جولته، بزيارة لجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسكندرية (أ)، بحضور بسيوني محمد عبد الله، رئيس اللجنة، كما زار لجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسكندرية (ب) بحضور رئيس اللجنة. واختُتِمت الجولة بمتابعة اللجنة الإدارية، ورافقه خلال الجولة الأستاذ رأفت عبد الله رئيس غرفة العمليات لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية.