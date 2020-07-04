مُتغيب منذ 6 أيام.. العثور على جثة سائق متحللة في زراعات القصب بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

تكثف وحدة مباحث مركز شرطة جهينة شمالي محافظة سوهاج برئاسة الرائد محمد جادالله جهودها، اليوم السبت، لكشف غموض العثور على جثة سائق مصابة بطلق ناري في زراعات القصب، دائرة المركز.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة جهينة بالعثور على جثة شاب وسط زراعات القصب دائرة المركز.

تبين من التحريات العثور على جثة سائق "توكتوك" يبلغ من العمر 19 عامًا ويقيم بمدينة جهينة مصابًا بطلق ناري وفي حالة تحلل رمي، وأضافت التحريات أنه مُبلغ بغيابه منذ الاثنين الماضي، وأنه جرى العثور على مركبة التوك توك قيادته بدائرة المركز.

جرى إيداع الجثة بمشرحة مُستشفى حميات جهينة، وحُرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.