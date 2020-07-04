جريمة كشفتها الكلاب.. رحلة كشف مقتل مقاول عثر على جثته متحللة بصحراء الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خلافات مالية طالما تعرض إليها مقاول، لكن تلك المرة تفاقمت الأمور لتصل إلى القتل وينتهي الحال به جثة مدفونة في صحراء مركز الصف جنوب الجيزة.

كلاب الصحراء الضالة كانت كلمة السر في كشف المستور، نبشت الجثة غير محكمة الدفن تحت الثرى، ليبلغ الأهالي الشرطة.

الجثة في حالة تحلل تام لمرور فترة زمنية على الوفاة، فجاء رجال الطب الشرعي ليحددوا هوية صاحبها لتطابق أوصافه مع مقاول مبلغ بتغيبه.

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فريق بحث ترأسه العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية والعميد علاء فتحي رئيس قطاع الجنوب فحصت علاقات المجني عليه، خاصة خلافاته التي قد ترقى للقتل.

تحريات المباحث بقيادة العقيد محمد علي مفتش فرقة الشرق، توصلت إلى أن متهمين اثنين وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية بينهما وبين الضحية، وأنهما قتلاه وتخلصا من جثته بمكان العثور عليها.

عقب تقنين الإجراءات، طاردت مأموريات المتهمين، وتمكن الرائد أحمد يسري رئيس مباحث الصف من ضبطهما، وأقرا بصحة التحريات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.