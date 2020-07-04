الرئيس الجزائري: ليس لدينا أي خلاف مع إخواننا المغاربة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حوار متلفز يوم السبت، أنه ليس لدى بلاده أي مشكل مع الإخوة المغاربة ويرحب بأي مبادرة للحوار يطلقها الرباط لتجاوز التوتر.

وقال تبون في حوار مع قناة "فرانس 24" عشية عيد الاستقلال، إنه لا وجود مشاكل مع الشعب المغربي ولا مع الملك محمد السادس.

وافاد بأنه وبعد التصعيد اللفظي، نشهد تصعيدا أخطر إثر بناء المغرب لقاعدة عسكرية قرب الحدود الجزائرية، لكنه رفض أن يؤكد أو ينفي ما إذا كانت الجزائر هي الأخرى بصدد بناء قاعدة أو قاعدتين عسكريتين على الحدود مع المغرب.

وفي الملف الليبي، أشار الرئيس الجزائري إلى أن ليبيا تتواجد اليوم في وضع مماثل لما يحدث في سوريا

بسبب تعدد التدخلات الأجنبية.

وحذر من أن حمل القبائل الليبية بدورها للسلاح، قد يحول ليبيا إلى "صومال" جديد وينعكس سلبا على أمن كل المنطقة.

في ما يهم العلاقات مع فرنسا، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجود فرصة للتوصل إلى علاقات "هادئة" مع فرنسا، مضيفا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "نزيه" و"نظيف" عندما يتحدث عن "الماضي الاستعماري".

وقال تبون "مع الرئيس ماكرون، نستطيع أن نذهب بعيدا في التهدئة وفي حل المشاكل المتعلقة بالذاكرة.. إنه رجل نزيه ويسعى إلى تهدئة الوضع.. يريد أن يخدم بلاده فرنسا".

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وتابع قائلا: "ولكن في نفس الوقت السماح

لعلاقتنا أن تعود إلى مستواها الطبيعي.. علاقات بين بلدين مستقلين وبين بلدين سياديين".

ورحب الرئيس الجزائري بعودة جماجم مقاومين جزائريين قتلوا خلال حقبة الاستعمار الفرنسي، متمنيا أن تقوم فرنسا "بخطوات مماثلة في المستقبل".

واعتبر تبون أن فرنسا بهذه الخطوة، قد قدمت "نصف اعتذاراتها" عن الجرائم التي ارتكبتها خلال هذه الفترة، متمنيا في الوقت نفسه أن "تواصل على نفس المنهج وتقدم كامل اعتذاراتها".

وعلى المستوى الداخلي، أكد الرئيس الجزائري إمكانية إطلاق سراح معتقلين آخرين من الحراك الشعبي، مشيرا أن "الوقت قد حان من أجل المرور إلى مرحلة الحوار الهادئ والبناء".

وأبدى تبون رغبته في تنظيم استفتاء شعبي للمصادقة على دستور جديد للبلاد ينهي النظام الرئاسي بين سبتمبر أو أكتوبر، وانفتاحه على تواجد وجوه معارضة بلجنة صياغته.

وبخصوص محاكمة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، أكد تبون أن العدالة عبرت عن موقفها بخصوص محاكمة الرئيس السابق، مؤكدا أنه لم يدعم بتاتا العهدة الخامسة لبوتفليقة.