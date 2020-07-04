وافقت هيئة "أنفيزا للرقابة الصحية" بالبرازيل على التجارب السريرية لمصل محتمل لمعالجة مرض كوفيد-19، من تصنيع شركة "سينوفاك" الصينية. Advertisements وتأتي الموافقة بعد أن تجاوزت البرازيل 1.5 مليون حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، طبقا لبيانات وزارة الصحة البرازيلية. مليون حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، طبقا لبيانات وزارة الصحة البرازيلية. وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة 1290 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصبح إجمالي عدد الوفيات 63174. خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصبح إجمالي عدد الوفيات 63174. وقالت وزارة الصحة البرازيلية أمس، إنه تم تسجيل 42223 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و539081 شخصا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل توافق على اختبارات لمصل صيني ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.