كورونا يخيم على احتفالات رئيس مالاوي

أمر رئيس مالاوي الجديد لازاروس تشاكويرا، بتقليص عدد الحضور في حفل تنصيبه الاثنين وسط تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا مما خيم على الإثارة التي ارتبطت بفوزه في الانتخابات.
وكان تشاكويرا قد أدى اليمين القانوني يومالأحد الماضي بعد ساعات من إعلان فوزه على الرئيس بيتر موثاريكا في انتخابات معادة ونظمت البلاد احتفالا رسميا يوم الاثنين.
وقال تشاكويرا، إنه ينبغي تقليص عدد الحضورفي الاستاد الوطني من 40 إلى 20 ألف شخص مضيفا أن السلطات ستوزع 100 ألف كمامة على الأقل في العاصمة ليلونجوي.
وأضاف في خطاب أذاعه التلفزيون: "نحن في وضع أسوأ مما كنا عليه قبل ثلاثة أشهر. فيروس كورونا ينتشر في كل مكان في مالاوي وينتشر ليقتل".
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