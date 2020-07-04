ارتفاع إصابات كورونا إلى 561 في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تحديثها الثاني اليوم السبت، عن تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية

إلى 561 إصابة.

وسجلت 173 إصابة في محافظة الخليل، و33 في محافظة القدس، و28 في محافظة بيت

لحم، وإصابتان في محافظة نابلس، وإصابة واحدة في محافظة رام الله والبيرة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 4250، منها 3597 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 637، واستقر عدد الوفيات عند 16.