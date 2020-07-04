الصحة العالمية تنهي التجارب لدواءين لعدم فاعليتهما ضد كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إنهاء التجارب للدواءين "هيدروكسي كلوروكين" و"لوبينافير"/"ريتونافير" لعدم فاعليتهما ضد فيروس كورونا.

وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم السبت، إلى أن الدواءين "لم يحققا تخفيضا لنسبة الوفيات للمصابين

Advertisements

بكوفيد-19 في المستشفيات، أو خفضاها قليلا".

وأضافت المنظمة أن قرارها وقف التجارب يخص فقط علاج المصابين في المستشفيات، ولن يؤثر على دراسات

أخرى، حيث يستخدم الدواءان لعلاج المرضى خارج المستشفيات أو للوقاية.

يذكر أن "هيدروكسي كلوروكين" دواء يستخدم لعلاج المصابين بالملاريا، بينما يستخدم "لوبينافير"/"ريتونافير" لعلاج المصابين بمرض الآيدز.

وأجرت منظمة الصحة العالمية تجارب لتحدد ما إذا يمكن استخدامهما لعلاج المصابين بفيروس كورونا.